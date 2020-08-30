تراجع المبيعات العالمية لشركات السيارات اليابانية 12% في يوليو

بلغ إجمالي مبيعات شركات صناعة السيارات السبعة الكبرى في اليابان، من بينها "تويوتا موتور كورب" و"نيسان موتور كو"، مجتمعة 2.01 مليون وحدة في الشهر الماضي،

هبطت المبيعات العالمية لشركات صناعة السيارات اليابانية بنسبة 12.2% في يوليو الماضي، مسجلة خسائرها للشهر الخامس على التوالي، في الوقت الذي يظل فيه الطلب على السيارات متباطئا بعدما فتحت المصانع ومكاتب توكيل بيع السيارات أبوابها مجددا في أعقاب الغلق الذي طبقته حكومات الدول أوائل العام الجاري بهدف احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبلغ إجمالي مبيعات شركات صناعة السيارات السبعة الكبرى في اليابان، من بينها “تويوتا موتور كورب” و”نيسان موتور كو”، مجتمعة 2.01 مليون وحدة في الشهر الماضي، بحسب التقديرات التي وضعتها وكالة “رويترز” والتي استندت فيها على بيانات المبيعات التي أفرجت عنها الشركات في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري.

وتباطأت وتيرة الهبوط في مبيعات السيارات على أساس شهري بدرجة كبيرة منذ الانخفاض البالغ نسبته 50% في أبريل الماضي، ومقارنة بالتراجع البالغ نسبته 21.3% في يونيو الماضي.

وزادت المبيعات في الصين على أساس سنوي بالنسبة لمعظم شركات صناعة السيارات، فيما شهدت مبيعات “تويوتا”، أكبر شركة لصناعة السيارات في عموم اليابان نموا في أوروبا.

وانخفض إجمالي الإنتاج العالمي في شركات صناعة السيارات السبع اليابانية بنسبة 24.4% على أساس سنوي إلى 1.99 مليون وحدة في الشهر الماضي، لتشهد تحسنا من الهبوط الذي سجلته في يونيو الماضي والبالغ نسبته 26.1% في يونيو.

وجاء الطلب العالمي على السيارات ضعيفا منذ مارس الماضي بسبب تعليمات البقاء في المنزل ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد في الكثير من الدول، وهو ما قاد إلى انخفاض في إقبال المستهلكين على مكاتب بيع السيارات.

واقدمت العديد من الدول على تخفيف قيود الغلق، لكن خبراء الصناعة يتوقعون أن تعافي الطلب على مبيعات السيارات وعودتها إلى المستويات التي كانت عليها قبل العام 2019 قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات.

تراجع مبيعات السيارات اليابانية في مصر

سجلت مبيعات السيارات اليابانية المنشأ في السوق المحلية تراجعًا بنسبة 9.8% إلى 18 ألفًا و457 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ20 ألفًا و473 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حافظت العلامة التجارية “تويوتا” على تصدرها قمة مبيعات السيارات اليابانية المنشأ؛ بعد تمكنها من تسويق 8 آلاف و751 سيارة خلال تلك الفترة.

وجاءت “نيسان” في المرتبة الثانية بقائمة الماركات اليابانية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي “، مسجلة بيع 7 آلاف و835 وحدة، أعقبتها “ميتسوبيشي” في المركز الثالث بواقع 687 مركبة.