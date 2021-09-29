تراجع المانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء29-9-2021

شهدت اسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الاربعاء 29-9-2021 ،وانخفضت المانجو إلى 15جنيها لبعض الانواع ،و الطماطم استقرت بين 6.5إلي 8جنيهات،والخيار والباذنجان 6جنيهات ،والبطاطس والفلفل والكوسة 8جنيهات للكيلو ،والتفاح والكمثرى والتين 20جنيها،لدي بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن قفص الطماطم بسوقي العبور وأكتوبر لتجارة الجملةتراوح من 150إلي160جنيها للقفص زنة 18كجم ،بينما سجلت 220جنيها،في الصعيد للقفص بوزن 37كجم .

وأضاف التجار أن حزمة البقدونس /الكسبرة /الشبت أو الجرجير سجلت 50قرشا، والملوخية جنيهين للواحدة ،والبامية 15جنيها ،والفلفل الالوان 24 جنيها ،والقثاء 3.5إلي 5جنيهات،و الخيار من 4الي 6جنيهات، والباذنجان الرومي 5جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعرورق العنب 46جنيها ،والفلفل الحار /الشطة 8جنيهات للكيلو ،والكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 25جنيهاالفاصوليا20جنيها،والبطاطس8 جنيهات،والفلفل الرومي 6جنيهات إلى 8،والكرنب 20جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

واشار التجار إلى أن الفلفل بأنواعه يتراوح بين 6إلي 8جنيهات ،والباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 8جنيهات،والكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والفاصوليا 20جنيها،والبامية 15جنيها للكيلو،والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون من 10إلي 14جنيها.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن اسعار الجوافة تراوحت بين 6.5 إلي 12.5جنيه،الموز البلدي من10 جنيهات إلى 15جنيها، والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 30 جنيها،والتفاح الأخضر 20جنيهًا.

واوضح التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5إلى 8جنيهات ،و التفاح الاصفر20جنيها،والبرقوق الاسود 35جنيها ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20والتفاح الاحمر 20جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

والمح التجار إلى أن سعر العنب الاسود 20جنيها ،والعنب البلدي 6.5جنيه،والعنب الاحمر والتين 20جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10جنيهات .

واضاف التجار إلى أن متوسط سعر المانجو بين 7.5إلى 25جنيها للكيلو -حسب النوع -والمانجو الفص 70جنيها ،والعويسي من 30إلي35جنيها .

اسعار المانجو

واكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 35جنيها، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 15جنيهاإلي 20 جنيها ،والخوخ البلدي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10إلي 12جنيها ،والبطيخ 20إلي 25جنيها للواحدة والبرتقال ابو سرة 10جنيهات .