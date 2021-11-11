اقتصاد وأسواق

تراجع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-11-2021

تذبذب أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في الأسواق
الصاوي أحمد 8:20 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 8:20 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 11-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5الي 5جنيهات،البطاطس تراوحت بين 8الي 9جنيهات، والكوسة 6.5جنيه ،البصل الأحمر 5جنيهات والباذنجان العروس2.5الي 7جنيهات،والخيار 8، لدى باعة القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

    وأضاف التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوحت بين 40 الي 60 جنيها بوزن 22 كجم،بينما سجل القفص وزن 30 كجم 80 جنيها،في الصعيد ،البصل جنيهين،والخيار والجزر 3جنيهات،والليمون 4 جنيهات ،والبطاطس 6 جنيهات،والخيار جنيهين والكوسة 4 جنيهات.

    أسعار الخضروات

    واوضح التجار أن رابطة الخضرة مثل البقدونس/الكسبرة /الشبت والجرجير بنصف جنيه -للمستهلك – والملوخية جنيهين للحزمة والبامية22جنيها للكيلو ،والبسلة 16جنيها،والفلفل الألوان 20جنيها،والقثاء 6.5جنيه، والخيار 4 إلى 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 3جنيهات الي 5 جنيهات.

    اقرأ أيضا  دراسة: الربوتات ستكون السبب وراء عدم تحسن الأجور برغم نقص العمالة

    اسعار الخضروات اليوم

    وافاد التجار أن سعر ورق العنب 46جنيها،والفلفل الحار الأحمر 14جنيها،والفلفل الحامي 8 جنيهات ، والكوسة 6.5جنيه،والفلفل الألوان من14الي 20 جنيها ،والفاصوليا7الي 11جنيها،البطاطس 9جنيهات،والفلفل الرومي 6الي 8جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط من 3الي 8جنيهات للواحدة .

    أسعار الخضروات والفاكهة

    وكشف التجار أن الفلفل الحار أو الرومي 7 جنيهات،والباذنجان العروس 2.5 الي 6 جنيهات،والجزر 6.5 الي 8 جنيهات،والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة،والفاصوليا من 7الي10جنيهات،والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو،والليمون8بدلا من 10جنيهات.

    اقرأ أيضا  ارتفاع الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5-11-2021

    و ذكر التجار أن الجوافة تراوحت بين 5إلى 10جنيهات،الموز البلدي من 10الي 15جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا،والبلح ب5جنيهات .

    أسعار الفاكهة

    وكشف التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 8.5 جنيه،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 17.5جنيه،الموز المستورد 30 جنيها.

    أسعار الفاكهة اليوم

    واوضح التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 10جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب10 جنيهات.

    اقرأ أيضا  الطماطم تواصل الصعود.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 8-11-2021

    أسعار المانجو

    وأشار التجار الي أن سعر المانجو تراوح بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو –حسب الجودة-والمانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40 جنيها ،والنعومي 30 جنيها.

    واضاف التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20 جنيها،والخوخ البلدي15 الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 7جنيهات .

    الأوسمةالأوسمة

    شارك الخبر مع أصدقائك

    الخبر السابق «
    الخبر التالي »
    بقلم الصاوي أحمد

    ملف الكاتب الصاوي أحمد

    اقرأ أيضاً

    أسعار البيض اليوم 11-11-2021 فى مصر

    أحمد اللاهوني 8:30 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

    بورصة الدواجن اليوم 11-11-2021 فى مصر

    أحمد اللاهوني 8:00 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

    أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 11-11-2021 وثبات أسعاره

    عمر سالم 7:44 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

    «الزراعة» توافق على استيراد 181 ألف طن تقاوى بطاطس للعروة الصيفية

    الصاوي أحمد 6:35 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

    خمسة شركات دولية متخصصة تبدأ بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية في المنشآت الفندقية

    المال - خاص 12:44 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

    الأسد يعفي المواد المستوردة من الضرائب والرسوم.. ووزير: سيزيد دوران العجلة الإنتاجية ويحسن الوضع المعيشي

    المال - خاص 11:58 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21