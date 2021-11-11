تراجع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-11-2021

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 11-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5الي 5جنيهات،البطاطس تراوحت بين 8الي 9جنيهات، والكوسة 6.5جنيه ،البصل الأحمر 5جنيهات والباذنجان العروس2.5الي 7جنيهات،والخيار 8، لدى باعة القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوحت بين 40 الي 60 جنيها بوزن 22 كجم،بينما سجل القفص وزن 30 كجم 80 جنيها،في الصعيد ،البصل جنيهين،والخيار والجزر 3جنيهات،والليمون 4 جنيهات ،والبطاطس 6 جنيهات،والخيار جنيهين والكوسة 4 جنيهات.

أسعار الخضروات

واوضح التجار أن رابطة الخضرة مثل البقدونس/الكسبرة /الشبت والجرجير بنصف جنيه -للمستهلك – والملوخية جنيهين للحزمة والبامية22جنيها للكيلو ،والبسلة 16جنيها،والفلفل الألوان 20جنيها،والقثاء 6.5جنيه، والخيار 4 إلى 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 3جنيهات الي 5 جنيهات.

اسعار الخضروات اليوم

وافاد التجار أن سعر ورق العنب 46جنيها،والفلفل الحار الأحمر 14جنيها،والفلفل الحامي 8 جنيهات ، والكوسة 6.5جنيه،والفلفل الألوان من14الي 20 جنيها ،والفاصوليا7الي 11جنيها،البطاطس 9جنيهات،والفلفل الرومي 6الي 8جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط من 3الي 8جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن الفلفل الحار أو الرومي 7 جنيهات،والباذنجان العروس 2.5 الي 6 جنيهات،والجزر 6.5 الي 8 جنيهات،والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة،والفاصوليا من 7الي10جنيهات،والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو،والليمون8بدلا من 10جنيهات.

و ذكر التجار أن الجوافة تراوحت بين 5إلى 10جنيهات،الموز البلدي من 10الي 15جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا،والبلح ب5جنيهات .

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 8.5 جنيه،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 17.5جنيه،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

واوضح التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 10جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب10 جنيهات.

أسعار المانجو

وأشار التجار الي أن سعر المانجو تراوح بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو –حسب الجودة-والمانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40 جنيها ،والنعومي 30 جنيها.

واضاف التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20 جنيها،والخوخ البلدي15 الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 7جنيهات .