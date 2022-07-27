تراجع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-7-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 27- 7- 2022 في وتراجع الليمون إلى 10 جنيهات ،وتأرجحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه، والكوسة 12 جنيها، والخيار 10 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، الباذنجان 4 جنيهات ،والفلفل ،والبطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 50 جنيها ، والفلفل البلدي 2.5 جنيه ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 6 جنيهات الي 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيها ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 14 جنيها ، البطاطس 4 جنيهات إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين للربطة ،والليمون 10 جنيهات ،والبامية من 16 جنيه إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

ولفت التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وقال التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار إلي أن سعر التين 15 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .