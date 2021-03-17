تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار يثير تحذيرات من انهيار مختلف القطاعات

شهدت لبنان تراجع الليرة الثلاثاء إلى أدنى مستوى على الإطلاق في تاريخها في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية بحيث تخطى سعر صرف الليرة الـ 15 ألف ليرة لكل دولار واحد وسط تحذيرات من انهيارات مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحسب وسائل إعلام ومواقع لبنانية متابعة لتطورات أسعار الصرف اليوم في وقت يتراوح سعر الصرف في السوق الرسمية بين 1515 ليرة و3900 ليرة للدولار الواحد.

تراجع الليرة

ويترافق مسلسل انهيار الليرة والاقتصاد مع شح كبير في توافر الدولار الأمريكي في البلاد ومع استمرار التأزم السياسي والفشل في تأليف حكومة في البلاد منذ استقالة حكومة غسان دياب في أغسطس الماضي.

وقد انعكس التراجع الكارثي لسعر صرف الليرة إرباكا وفوضى في الأسواق التجارية مع تفلت أسعار المواد الاستهلاكية وفقدان السلع.

وفي بلد يستورد معظم احتياجاته من الخارج ويقوم السلع بالدولار لتباع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف، يشكل الانفلات والتقلب المستمر للدولار بنسبة عالية في وقت قصير مصدر أزمة كبرى لقطاعات عدة حيث يضعها أمام الشلل والعجز عن الاستمرار بتوفير الخدمات أو السلع.

وقد حذر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في مؤتمر صحفي اليوم من انهيار وشيك سيتعرض له القطاع الاستشفائي في لبنان جراء عدم توافر الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد الأدوات والمعدات الطبية الضرورية وصيانتها.

التوقف عن تقديم الخدمات الطبية

وتخوف من إمكانية التوقف عن تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية في عدد من المستشفيات على وقع تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي يلقي بثقله على القطاع الصحي اللبناني، بما يمثله هذا الأمر من خطورة بالغة على السلامة الصحية للبنانيين.

وأشار هارون إلى أن الأزمة السياسية التي يعيشها البلد لا تسمح بايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية، داعيا إلى عملية إنقاذية عبر تشكيل الحكومة الجديدة سريعا ومشيرا إلى أن الأطباء والممرضون بدأوا في الهجرة إلى الخارج على وقع الانهيار المتسارع مما يمثل خطورة بالغة تتطلب إجراءات استثنائية.

من جهتها أعلنت نقابة صيادلة لبنان في بيان أن قطاع الصيدلة على شفير الانهيار والإفلاس وأن كميات الأدوية المسلمة إلى الصيادلة تتقلص ولم تعد تكفي حاجات المرضى بسبب البطء في عملية الاستيراد في حين لم تعد تلك الكميات تكفي حاجات المرضى وسط نقص حاد في مخزون الشركات المستوردة.

تناقص البضائع في الأسواق

بدوره قال نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد في تصريح أن البضائع تتناقص وأن الارتفاع غير المنطقي لسعر صرف الدولار قد حال دون استمرار تسليم البضائع كما أدى إلى تهافت المواطنين على بعض الأصناف الأساسية معلنا أن المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء.

من جانبه أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان علي إبراهيم في بيان اليوم أن “القطاع لابد أن يصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار في حال الاستمرار في ارتفاعه على هذه الوتيرة “.

وأشار إلى “تقلبات حادة لسعر صرف الدولار الأمريكي في ظل غياب رقابة فاعلة تضبط الأمور” محذرا من “الواقع الصعب والخطير الذي ينذر بعواقب كبيرة على مختلف الصعد لعدم وجود من يتحمل المسؤولية لمعالجة هذا الواقع”.

ولفت إلى أن “الفلتان في سعر الدولار يؤثر على أسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف كما يؤثر على كل القطاعات الانتاجية”.

تفاقم أزمة المحروقات

كذلك أدى استمرار انهيار الليرة أمام الدولار إلى تفاقم أزمة نقص المحروقات في البلاد حيث رفعت محطات الوقود خراطيمها في عدد كبير من المناطق فيما شوهدت أرتال من السيارات أمام المحطات القليلة العاملة.

وأكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في تصريح اليوم وجود أزمة كبيرة في البنزين وشح في المحروقات، لافتا إلى أن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي تسبب في مشكلة قطاع المحروقات مطالبا الدولة اللبنانية بالتدخل لتوفير الوقود في السوق.

وفي الأيام السابقة كان سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية قد اخترق سقف العشرة آلاف ليرة لكنه بدأ مع نهاية الأسبوع الماضي يسجل قفزات كبيرة يوميا.

وقد أدى التدهور في سعر الليرة الى إرتفاع اسعار السلع وإلى تحركات احتجاجية تمثلت بقطع الطرقات الرئيسية بإطارات السيارات ومستوعبات النفايات بواقع أن الحد الأدنى للأجور في لبنان البالغ 675 ألف ليرة كان يوازي 450 دولارا ، اما اليوم فقد أصبح يساوي 45 دولارا ومع احتساب سعر الدولار الواحد 15 ألف ليرة.

احتجاجات في بيروت

وذكرت (الوكالة الوطنية للاعلام) الرسمية اليوم أن محتجين قطعوا طرقا في بيروت وضواحيها وفي مختلف المناطق اللبنانية ، وترافق ذلك مع قيام بعض المؤسسات التجارية بإقفال أبوابها بسبب الضياع في التسعير الناجم عن تقلب سعر صرف الدولار .

وقالت الوكالة أن شبانا يستقلون دراجات نارية جالوا في عدد من شوارع بيروت وطلبوا من أصحاب المحال التجارية إقفال أبواب محالهم رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

ويواجه لبنان منذ أغسطس الماضي شغورا حكوميا بسبب خلافات القوى السياسية وأزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار وتقييدها بالعملة المحلية.

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي كان قد حذر في تصريح قبل أيام من حالة من الفوضى على كامل الأراضي اللبنانية بسبب تلاشي المنظومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.