تراجع الكوسة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء15-2-2022

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تذبذبا اليوم الثلاثاء 15-2-2022 ،و سجلت الكوسة 6.5 جنيه والطماطم 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، والتفاح الاخضر من 10 إلى 20 جنيها،و الخيار 12 جنيها ،والبطاطس 6.5 جنيه ، والبصل 3.5 جنيه ، لدي بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 100 إلي 120 جنيها،لوزن 20 كجم،والبصل جنيهين ،والخيار 7 جنيهات،والجزر جنيهين،والفلفل 8 جنيهات،والليمون 7 جنيهات ،والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ،والكوسة 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان 28 جنيها ،والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 22 جنيها ،والفلفل الحار 18 جنيها، والكوسة 6.5 جنيه،والفلفل الألوان 28 جنيها ،والفاصوليا 16 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 14 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

وكشف التجار أن سعر الفلفل الحامي 20 جنيها ،والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الابيض / الملون 12 جنيها،والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات ،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 10 جنيهات ،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 10 إلى 20 جنيها،والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا 15جنيها،الكيوي 20 جنيها،الافوكادو 35 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها، والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

و أضاف التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 15 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات .

ونوه التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه .