تراجع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 24-7-2023

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 24-7-2023 وتراجعت الطماطم إلى 6.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والخيار 12 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والفلفل 14 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها البامية والفاصوليا 30 جنيها والبصل 20 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 100 جنيه إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 إلى 35 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 10 جنيهات و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 14 جنيها والليمون 32 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها والعنب الأحمر 20 جنيها والعنب الأخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 20 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وألمح التجار إلي أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 25 جنيها.