تراجع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 28-5-2023

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 28-5-2023 وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات ونصف إلى 6.5 جنيه والكوسة 6 جنيهات والخيار والجزر 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والفلفل 12 جنيها والبامية 25 جنيها بسوق القطاعي.

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 جنيها إلي 80 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 3 جنيهات والخيار 3.5 جنيه والباذنجان الرومي جنيهين والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر المشمش والبرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها و العنب الاحمر و الأخضر 20 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 50 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 25 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .