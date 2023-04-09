تراجع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 9-4-2023

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 9-4-2023 وتدرجت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والجزر 10 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 والخيار 14 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وقال التجار إن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 18 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 14 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 30 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 10 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 جنيها إلى 15 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .