تراجع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 11-4-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تأرجحًا اليوم الإثنين11-4-2022 الموافق 10 رمضان، وتراوحت الطماطم بين 15 إلى 18 جنيها، والكوسة إلى 6.5 بدلا من 10 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، والخيار 12 جنيها بدلا من 10جنيهات، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، طبقا لتجار تجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 جنيها إلى 210 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي 12 جنيها، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات، والباذنجان العروس 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهان، والبطاطا 5 جنيهات، وحزمة البقدونس، الكسبرة، الشبت، الجرجير 50 قرشا، والبسلة 10 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيها، والخيار البلدي 12 جنيها، والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر 40 جنيها، والفلفل البلدي 24 جنيها، والكوسة 6 جنيهات ونصف، البطاطس الجديدة 7 جنيهات، والفلفل الرومي 20 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 15 جنيها للواحدة، وورق العنب 40 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس سجل 12 جنيها، والباذنجان الأبيض 14 جنيها إلى 18 جنيها، والباذنجان الملون 20 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والملوخية 25 جنيها للكيلو، والليمون 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات على الاقل ،والفراولة 6.5 جنيه، والموز البلدي 8 جنيهات إلى 10جنيهات، والموز المستورد 10إلى 20 جنيها.

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، والتفاح الإيراني الأحمر 20 جنيها، والبلح الأحمر 15 جنيها، والكاكا 15جنيها، ةالكيوي جنيهين للواحدة.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر الرمان 15 جنيها، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيها، والكمثرى 50 جنيها، والقشطة 60 جنيها، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد، والكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها، البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.