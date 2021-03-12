تراجع الكوسة.. أسعار الخضروات في سوق العبور السبت 13-3-2021

شهدت أسعار الخضروات تذبذبًا في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت 13-3-2021، حيث تراجعت الكوسة وارتفع الثوم، واستقرار البطاطس و الطماطم والخيار، والباذنجان والفلفل طبقًا لتجار جملة في البورصات اليومية لأسواق الجملة.

وقال تجار بسوق العبور لـ”المال” أن سعر الفلفل الرومي تراوح من 5.5 إلي 6.5 جنيه للكيلو، الثوم الأبيض الجديد سجل 5 جنيهات إلى 6 جنيهات بزيادة جنيه والثوم الأحمر الجديد 7 جنيهات إلى 8 بدلا من 6 في أسعار الجملة.

اسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس الأسود استقر بين 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو ، والباذنجان الرومي اسماعيلية 6 جنيهات، والباذنجان الرومي الجديد 5 والقديم 4 جنيهات.

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الأبيض تباين سعره من 4.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان المخدد 6 جنيهات إلى 7جنيهات، والليمون من 14 إلى 15 جنيها والكوسة 2.5 إلي 3.5 جنيه، والليمون” اضاليا” من 2 إلى 4 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن سعر البسلة ارتفع بين 5 إلي 5.5 بزيادة جنيهين، والفاصوليا من 7 حتي 17 جنيها، والجزر تراوح بين 75 قرشا وجنيه ونصف مقابل 80 قرشا إلى جنيهين في السابق.

وذكر التجار أن سعر قفص الطماطم تراوح بين 20 جنيه حتي 50 جنيها، وزن 20 كيلو جراما، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهين ونصف جنيه، والبصل “الطازج” أو المقور تراوح من 150 إلى 175 قرشا، والبصل السوهاجي السبعيني “الفتيل ” من 200 إلى 250 قرشا، والبصل الخزين من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه.

وأفاد التجار بأن كيلو البطاطس الجبلى تتراوح بين 180 قرشا إلى 225 قرشا، والبطاطس الفلاحي من 225 إلى 250 قرشا، وبطاطس متوسطة الجودة تراجعت إلى 175 قرشا إلى 180.

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن الخيار الصوب تراوح من 175 قرشا إلى 225 قرشا، والخيار الجديد جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه ، وخيار بلدي بلطيم بكفر الشيخ من 3 إلى 5 جنيهات .

وأشار التجار إلى أن هناك إرتفاع في سعر الفلفل الحامي مسجلا بين 7 إلى 8 جنيهات، والفلفل الصعيدي 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات وفلفل فلاحي بـ5 جنيهات .

وألمح التجار أن أسعار البطاطا الحلوة لا تزال متوازنة في الأسواق، وتراوح الكيلو من 2 إلى 3 ، والقلقاس تراوح من 4 جنيهات إلي 4.5 جنيه، والكوسة تراجعت إلى ما بين جنيه ونصف جنيه إلى 2.5 جنيه مقابل 3 أمس .