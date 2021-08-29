اقتصاد وأسواق

تراجع الكمثرى.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-8-2021

تذبذب أسعار الخضار والفواكه اليوم في الأسواق
الصاوي أحمد 9:34 ص, الأحد, 29 أغسطس 21 9:34 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-8-2020 ، وسجل متوسط سعر الطماطم 7.5 جنيه مقابل 6.5 إلي 9 جنيهات والكمثرى والرمان والجوافة 10 جنيهات لكل كيلو ، والباذنجان العروس 4 إلي 6.5 والباذنجان الأبيض 5 والبرقوق 25، الفلفل الألوان 20 جنيها ، لدي بائعي التجزئة.

ونوه التجار إلى أن سعر الملوخية تراوح من 7.5 إلي 10 جنيهات ، والبامية بين 12 جنيها إلى 14 جنيها ، والفلفل الألوان من 18 جنيها إلى 20 ، والقثاء 2.5 إلي 8 جنيهات ، والخيار البلدي 5 جنيهات، الخيار الصوب 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن الفلفل الحامي الأحمر بـ 10 جنيهات ، والكوسة 6 إلي 12 جنيها، والفلفل الألوان من 18 إلي 20 جنيها، الفاصوليا 40 جنيها ، والبطاطس من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8 ، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

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وكشف التجار أن سعر الفلفل الحامي 8 إلي 10 جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 4 جنيهات إلى 6.5 والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40 جنيها، والبامية 10 إلي 14 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون بين 6 إلي 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن الجوافة تراوحت بين 10 إلي 15 جنيها ، والموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12، والبلح البرحي 20 إلي 30 جنيها، والتفاح البلدي من 15 إلي 25 جنيها، والتفاح الأخضر المستورد 30 جنيهًا.

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والمح التجار إلى أن الرمان سجل 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والتفاح الأصفر سجل 30 جنيها، والبرقوق المستورد 25 جنيها والبرقوق البلدي 22، والتفاح الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30، والموز المستورد 25 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر العنب الأسود بـ 15 جنيها ، والعنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها، التين من 15 إلي 20 جنيها ، الكنتالوب أو الشمام 10 جنيهات للكيلو.

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وذكر التجار أن سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري من 20 إلى 25 جنيها ، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى من 10 إلي 15 جنيها، والخوخ من 30 إلي 35 جنيها، والبرتقال البلدي 10 جنيهات ، والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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