تراجع الكبدة.. أسعار اللحوم اليوم السبت 8-7-2023 في المحال

تذبذبت أسعار اللحوم في الأسواق في إطار إغلاق معظم محال الجزارة عقب اختتام موسم عيد الأضحى اليوم الموافق السبت 8-7-2023 وسجل ربع الكبدة المستورة 25 جنيها في السوق ، ومن الجدير بالذكر قيام وزارة الزراعة بالمشاركة في الإشراف على التضحية مئات آلاف من رؤوس الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضا في السعودية.

وأكد التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 200 جنيه إلى 350 جنيها للكيلو -حسب المنطقة- والضاني 280 جنيها إلى 420 جنيها بمحال الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيهات والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 350 جنيها واللحوم الجملي والمفروم البقري 260 جنيها إلى 320 جنيها واللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة البرازيلي سجلت 110 جنيهات والسجق المستورد 100 جنيه والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 280 جنيها إلى 400 جنيه حسب الجودة.

أسعار اللحوم في مصر

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها والجاموسي 115و125 جنيها للكيلو.

وذكر التجار أن سعر كيلو القباني لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها و”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يدور بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في الأسواق

وألمح التجار إلى أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأشار التجار إلى أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 250 إلي 350 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي : 210 جنيهات

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380و420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه