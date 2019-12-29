تراجع القيمة العادلة للاستثمارات المالية لـ«الوادى للأسمنت» 23% فى 9 أشهر

سجلت القيمة العادلة لاستثمارات الأوراق المالية المتاحة للبيع لشركة جنوب الوادي للأسمنت 326 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الحالي، توزعت على 5 قطاعات مختلفة، بتراجع نسبته 23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

226.7 مليون جنيه تركزت بقطاع الصناعة

واستحوذ قطاع الصناعة على نصيب الأسد بهذه الاستثمارات بقيمة 226.72 مليون جنيه، تلاه مباشرة قطاع الشركات القابضة بـ87 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بـ11.6 مليون جنيه، والاتصالات بـ 665 ألف جنيه، وأخيرًا التشييد والبناء بقيمة 906 ملايين جنيه، وذلك بنهاية الفترة المذكورة.

245 مليون جنيه الفترة المناظرة

وفي المقابل، سجلت بالفترة المقارنة من العام الماضي 425 مليون جنيه، وُزعت علي نفس القطاعات بقيمة 226.7 مليون جنيه لقطاع الصناعة، و101 مليون جنيه لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، و96 مليون جنيه لقطاع الشركات القابضة، و682 ألف جنيه لقطاع الاتصالات، و870 ألف جنيه لقطاع التشييد والبناء، وفقًا للقوائم المالية للشركة عن أول 9 أشهر من العام الحالي.

توزعت بين شركات مقيدة وغير مقيدة

ويتوزع الاستثمارات بالقطاعات المذكورة إلى شقين الأول؛ أوراق مالية (أسهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية)، بقيمة 12 مليون جنيه في 2019، مقابل 102.5 مليون جنيه في 2018، والثاني؛ أوراق مالية أسهم غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية بـ 313.8 مليون جنيه في 2019، مقابل 425.2 مليون جنيه العام الماضي.

زيادة خسائر الشركة 935% أول 9 أشهر من 2019

يشار إلى أن جنوب الوادي للأسمنت شهدت قفزة قوية في خسائرها الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 935% لتصل إلى 173.9 مليون جنيه، مقابل 18.6 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات نشاط الأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 47%، إلى 345 مليون جنيه، مقارنة بـ 565 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن قطاع الأسمنت يعاني ضغوطا قوية أدت إلى تحول جميع شركاته للخسائر نتيجة ارتفاع التكاليف، وتخمة المعروض، وضعف الفرص التصديرية.