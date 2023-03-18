تراجع القيمة السوقية للبنوك في أوروبا وأمريكا واليابان بنحو 459 مليار دولار

انخفضت قيمة أسهم أكبر البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بمتوسط ​​16% (459 مليار دولار) منذ بداية مارس، إثر إفلاس بنك وادي السيليكون الأمريكي ومشكلات “كريدي سويس” السويسري، بحسب قناة روسيا اليوم.

وكشفت هذه التقديرات، صحيفة “فايننشال تايمز” على موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا هو أكبر انخفاض منذ مارس 2020.

وتشير الصحيفة إلى أن محاولات تحقيق الاستقرار من جانب المنظمين حتى الآن لا يمكن تقييمها إلا على أنها ناجحة جزئيًّا، إذ واصلت الأسهم التي كانت على وشك الانهيار في مصرف First Republic الأمريكي و”كريدي سويس” السويسري انخفاضها، يوم الجمعة، على الرغم من تلقيهما 30 مليار دولار و54 مليار دولار في شكل قروض طارئة على التوالي.

وتشير مصادر الصحيفة أيضًا إلى أنه بسبب الوضع الحالي، خسر مصرف American Goldman Sachs حوالي 200 مليون دولار في تداول الأوراق المالية، ولم يعلِّق المصرف على هذه المعلومات.