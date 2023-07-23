تراجع القائم.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 23-7-2023

تراجعت أسعار اللحوم البقري القائم بواقع 4000 جنيه في الرأس اليوم الأحد 23-7-2023 وتراوحت أسعار الكيلو في محال الجزارة بين 240 جنيها إلي 320 جنيها وبالسلاسل التجارية والهايبر ماركت 260 إلى 434 جنيها واللحوم الجملية 300 جنيه والبرازيلي 210 جنيهات والهندي 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وكشف التجار أن سعر كيلو الضاني تراوح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 240 إلى 260 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة الكندوز البلدي 350 جنيها.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وذكر التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها والجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو القاءم لـ “الجاموسة اللحم” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدية في محال الجزارة : 240 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” : 220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين : 195 جنيها

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 إلى 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه