تراجع الفلفل والباذنجان..اسعار الخضروات في سوق العبور اليوم15-3-2021

تباينت أسعار الخضروات في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاثنين 15-3-2021 وتراجع سعر الفلفل وارتفعت الطماطم ،فيما استقرت بقية الاصناف طبقا لتجار عاملين في أسواق الجملة نتيجة تحسن احوال الطقس وتراكم الإنتاج .

وقال تجار بسوق العبور لـ”المال” أن سعر البطاطس تراوحت بين جنيهين إلى 3جنيهات ،و الفلفل الرومي تراجع إلي ما بين 4 جنيهات إلي 5جنيهات بدلا من 5.5إلي 6.5 جنيه، الثوم الابيض من 5جنيهات إلى 6جنيهات، والأحمر الجديد 8جنيهات في أسعار الجملة.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس الأسود انخفض الي 2.5جنيه بدلا من 4.5جنيه ،والباذنجان الرومي جديد 5جنيهات،بدلا من 6جنيهات .

اسعار الخضروات

وأكد التجار إلى ارتفاع الباذنجان الأبيض تراجع إلي مابين 4إلي 5.5 جنيه بدلا من 4.5إلي 5.5جنيه ،والباذنجان المخدد 6إلي 7جنيهات بدلا من 8 ،والليمون 12إلي 14مقابل 14 إلى 15جنيها، والكوسة جنيه ونصف إلى 2.5 بدلا من 3.5جنيه،والليمون” اضاليا” من جنيهان إلى 4جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البسلة تدنت أيضا إلى ما بين 4 جنيهات إلي 5 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه ، والفاصوليا بين 7 جنيهات حتي 12جنيها بتراجع جنيه ،والجزر بين 75قرشا حتي 100قرشا، والجزر بدون عرش من جنيه ونصف إلى جنيهين .

وذكر التجار أن سعر قفص الطماطم تراوح بين 25جنيها حتي 60جنيها، وزن 20كيلو جرام ،بزيادة 5جنيهات، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهان ونصف جنيه.

اسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار والبصل “الطازج” أو المقور تدنت اسعاره إلى ما بين جنيه وربع حتي جنيه ونصف بدلا من 150 إلى 175قرشا ،والبصل السبعيني “الفتيل ” 175قرشا إلى 250قرشا ،والبصل الخزين من 4جنيهات إلى4.5جنيه .

ونوه التجار إلى أن كيلو البطاطس الجبلى تتراوح بين 180قرشا إلى 225قرشا،والبطاطس الفلاحي من 225إلي 300قرشا،مقابل250قرش، وبطاطس متوسطة الجودة 175قرشا إلى 180.

وأضاف التجار أن الخيار الصوب تراوح بين 175قرش إلى 225قرش،والخيار الجديد جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه،وخيار بلدي بكفر الشيخ من 3جنيهات .

وألمح التجار أن هناك إنخفاض في سعر الفلفل الحامي متراوحا بين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه مقابل 7 جنيهات إلي 8جنيهات و الفلفل الصعيدي 2.5إلي 3 جنيهات بدلا من 3.5جنيه إلى 4جنيهات ،و الفلفل الحامي 3 جنيهات إلي 3.5جنيه .

وقال التجار أن أسعار البطاطا الحلوة لاتزال متوازنة في الأسواق وتراوح الكيلو من 2إلي 3 جنيهات ، والقلقاس من 4 جنيهات إلي 5جنيهات بزيادة خمسين قرشا .