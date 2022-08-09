تراجع الفلفل الحامي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9-8-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الثلاثاء 9 – 8- 2022 ،وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات ،والكوسة 12 جنيها، والجزر 6.5 جنيه ،الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ،و البطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي .

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها بدلا من 12 جنيها ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

وأشار التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الاصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 25 جنيها .

والمح التجار أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية وسكري ب20 جنيها إلي 25 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وذكر التجار أن سعر التين التركي الابيض 20 جنيها ،والتين البرشومي 10 جنيهات إلى 15 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .