تراجع الفلفل الألوان .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-6-2023

تراجعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 4-6-2023 ،وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه والبصل 16 جنيها ،و الكوسة 12 جنيها والخيار 14 جنيه، والفلفل 8 جنيهات ،والجزر والباذنجان 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 جنيها والعنب 25 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 4.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة ، والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

وقال التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 18 جنيها .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 12جنيها ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 6.5 جنيه والخيار الصوب 14جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها ، والبصل المقور 12 جنيها والبصل الذهبي 14 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 18 جنيها ، والفلفل الرومي 10 جنيهات والكوسة 6 إلى 15 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

وأكد التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها ، و العنب الاحمر و الاخضر 25 جنيها و البرتقال 10 جنيهات ، والجوافة 20 جنيها والموز 8.5 جنيه إلى 12.5جنيه والعنب الأسود المستورد 50 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها ، والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 15 جنيها ، والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .