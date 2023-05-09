تراجع الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9-5-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 9 -5-2023 ،و انخفضت أسعار الفلفل الالوان مسجلا 16 جنيها ،و الباذنجان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو بدلا من 10جنيهات ،و الفلفل الرومي 12 جنيها ، والبطاطس 8 جنيهات والبصل 14 جنيها والفاصوليا 16 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 130 جنيها ،والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 10 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة ، والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات ، والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو ، والكرنب 17 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه و جنيه ونصف للحزمة ، والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 16 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه .

و أوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها، والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر البرتقال البلدي تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه ،والموز المستورد 25 جنيها ،والعنب المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها ،والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها، والكيوي 50 جنيهاوالافوكادو 120 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها، و الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .