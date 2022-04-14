تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14-4-2022 الموافق 13 رمضان ، وتفاوتت الطماطم بين 10جنيهات إلى 16جنيها،والباذنجان الرومي 5 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 15 جنيها ، والخيار 12 جنيها ، والفلفل الرومي 14 جنيها، طبقا لتجار تجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 160 جنيها إلي 210 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 13 جنيها، والليمون 9 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 6 جنيهات والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر رابطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا 16جنيها ، والفلفل الألوان 16جنيها بدلا من 20 جنيها ، والخيار 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها ، والفلفل البلدي 20 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 40 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس سجل 12 جنيها ،والباذنجان الأبيض 14 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 25 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الجوافة تراوح من 5 إلى 12 جنيها ،والفراولة 7.5 جنيه ،الموز البلدي 8 جنيهات إلى 10جنيهات، والموز المستورد 15إلي 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر 25 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر 17.5 جنيه،والبلح الجاف 11إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي جنيهين للواحدة .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الرمان 17 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 45 جنيها ، والكمثرى 50 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وقال التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها بدلا من 10جنيهات ، والبرتقال البلدي 5 جنيهات .