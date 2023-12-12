تراجع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 6.5 جنيه و 10 جنيهات والبطاطس 22 جنيها بدلا 20 جنيها والخيار 16 جنيها والبصل 42 جنيها والكوسة والفلفل والجزر 10 جنيهات بدلا من 16 جنيها والبسلة 35جنيها والباذنجان 6 جنيهات طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأشار التجار إلي أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات و الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8جنيهات والباذنجان المخدد 8 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيه و 42 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 60 جنيها والعنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال ابو سره 15جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

وقال التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشة 80 جنيها.