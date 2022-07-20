تراجع الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-7-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضا اليوم الاربعاء 20- 7- 2022 ، خاصة الفلفل والباذنجان حيث سجلت أسعار الباذنجان الرومي جنيهين بدلا من 3 جنيهات أمس ، الفلفل الرومي 6 جنيهات ،و الطماطم 200 قرش إلى 3.5 جنيه ، والبصل 4 جنيهات ،والبطاطس 8 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 50 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 14 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

أضاف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 6 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون / العروس/الرومي جنيهين إلى 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ،والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 3 جنيهات للربطة ،والليمون 25 جنيها ،والبامية من 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي جنيهين .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيه ونصف ،والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 17 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .