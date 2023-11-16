تراجع الفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16-11-2023 في سوق التجزئة والجملة

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16-11-2023 وتراوحت بين الطماطم بين 6.5 جنيه و10 جنيهات للكيلو، والبصل 25 و28 جنيهًا، والكوسة والخيار 8 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والقلقاس 16 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية البسلة 35 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان المخدد 6 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر البصل تراوح بين 25 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 16 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والجزر 20 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الشمام 15جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 15 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الكاكا 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيهًا.

وكشف التجار أن البرتقال أبو سره 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيهًا.