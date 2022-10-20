تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 20-10-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا الخميس 20- 10- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات بتراجع نصف جنيه ،والباذنجان العروس 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ، و البطاطس 12 جنيها ،والفلفل الرومي12جنيها، والكوسة والجزر والباذنجان الابيض 8 جنيهات ، بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 7 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك ب 4 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 10جنيهات إلى 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 15 جنيها إلى 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن البصل الاحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 12 جنيها،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ، والثوم 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الجوافة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والرمان من 4 جنيهات إلى 10جنيهات،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5جنيه،والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 60 جنيها،والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 و10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الزبدة ب20 جنيهات ،والمانجو الكيت /الكنت 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض 15جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8 إلي 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات ،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .