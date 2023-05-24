تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-5-2023

تراجعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأربعاء 24-5-2 023و سجلت الطماطم 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه، و الكوسة ،والجزر والخيار والباذنجان العروس و 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات بدلا من 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 16 جنيها بدلا من 20 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 120 جنيها ،والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة ، والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات ، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو ، والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه علي الاقل .

وقال التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة ، والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها بدلا من14 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها إلي 20 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس10جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 والخيار 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

وأشار التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 10جنيهات والكوسة 6 إلى 10جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 25 إلى 30 جنيها، و العنب الاحمر و الاخضر 25 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها ، والموز 12.5 جنيه إلى 15جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها ، والتفاح الأخضر 80 جنيه والتفاح البلدي 30 جنيها والكمثرى 80 جنيها ،والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها ، والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها ،والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأفاد التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وكشف التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .