تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس1-12-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الخميس 1- 12- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه،والفاصوليا 6.5 إلى 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ،والكوسة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،الباذنجان الأبيض 5 جنيهات والبسلة 15 جنيها والقرنبيط 7 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 3 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات ،والقلقاس 4 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 8 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 3.5جنيها،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير نصف جنيه،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات ،والفلفل الألوان 16جنيها،والباذنجان الأبيض 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 6.5 إلى8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 8 جنيهات .

وأشار التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها،والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ، والجوافة 10 جنيهات ،والرمان 8 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها ، والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

ولفت التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ،والتين البرشومي الأسود 20 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .