تراجع العنب والمشمش.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 24-5-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة توازنا اليوم الثلاثاء 24-5-2022 ، وسجلت الطماطم 10 جنيهات، بينما تراجع كل من العنب والمشمش بنحو 5 جنيهات وسجلا 10 جنيهات إلى 15 جنيها على الترتيب ، والخيار 5 جنيهات والليمون 14 جنيها والفلفل 4 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتأرجح سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 100 جنيه إلى 180 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 7 جنيهات ، والكوسة ، الخيار 3 جنيهات والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، البسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الأحمر 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة 6 جنيهات ، والفلفل الحامي الأخضر البلدي 6 جنيهات ، والفلفل الرومي 4 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات ، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 6 جنيهات للكيلو ، والليمون 12 جنيها والبامية 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأخضر سجل 10 جنيهات ، والمشمش 15 جنيها ، والجوافة ، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها، والخوخ 8 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والبرقوق 25 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وذكر التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 30 جنيها ، عنب أسود مستورد 30 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي 20 جنيها ، الكنتالوب من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

وأشار التجار إلى أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه.