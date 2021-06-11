تراجع العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-6-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-6-2021 ، حالة استقرار وخاصة أسعار كل من الكمثري ،والبرتقال ،البرقوق ، والليمون ،وتراجع العنب ،بينما ارتفع الخيار والكنتالوب ،الطماطم، وانخفاض الفلفل وتراوح كيلو الطماطم في القطاعي من جنيهين ونصف إلي 4 جنيهات للكيلو في الأسواق .

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي ارتفع من 5إلي 6.5جنيه،بدلا من 4 والقلقاس 8جنيهات،والبامية 5إلي 14جنيها حسب الجودة ،والخيار الصوب6جنيهات،والبصل الأحمر،والذهبي من 3.5جنيه إلى 4جنيهات ،والكوسة 6إلي 8جنيهات،والبامية الفلاحي14جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البصل الأبيض سجل جنيهين ونصف جنيه للكيلو ،والبطاطس تراوحت من2.5 إلي 6جنيهات،والملوخية من 6إلي 7جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي من 5إلي 8 ،والثوم الأبيض 25جنيها ،الثوم الاحمر 35جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 24إلي 30جنيها ،والفلفل الألوان من 8إلى16جنيها،والبسلة7جنيهات إلى 12،الفاصوليا من 10جنيهات إلى 12،ورق العنب من 12إلي 14جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي من 4إلي 5جنيهات،والبصل الأحمر ،والابيض 3.5جنيه،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات إلى 8جنيهات،والفراولة 5إلي 7.5جنيه.

واشار التجار الي أن سعر الجزر تراوح من 4جنيهات إلى6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي 8جنيهات،والفلفل الحامي 4جنيهات إلى 8،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .

والمح التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4إلي7جنيهات،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود5جنيهات إلى7جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه إلى 4جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان:10جنيهات

البامية :5جنيهات

البصل :3.5جنيه

الطماطم :4جنيهات

البطاطس :6جنيهات

الثوم :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:12جنيهات

البسلة: 10جنيها

الباذنجان الابيض: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 30جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الحامي: 8جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر أو الاخضر: 7.5جنيه

المشمش :15جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب:7جنيهات

البرقوق:40جنيها

البرتقال الصيفي:5جنيهات

التفاح المستورد :25جنيها

الخوخ :15جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

التفاح البلدي :15جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ، و تراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 25جنيهاإلي 55جنيها،والكيلو 125قرش إلى250قرش،والبطاطس من 200قرش إلى375قرشا.

و سجلت أسعار الخيار 2.5 إلى 3.5جنيه،والجزر “بدون عرش” من200قرش إلى 250قرش،والباذنجان البلدي من 200قرشاإلى300قرش،والباذنجان العروس من 250قرش إلى400قرشا.

و سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 10إلي 20جنيها ،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.