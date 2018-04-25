تراجع العائد يخفض استثمارات ABC في أدوات الدين 17%

سيد بدرقال محمد طه، رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة المصرفية ABC، إن استثمارات مصرفه تراجعت من 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي لنحو 1.9 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، بانخفاض نحو 17.4%.وأرجع طه في تصريحات لـ"المال" تراجع حجم استثمارات البنك في أدوات الدين إلى انخفاض أسعار الفائدة على تمويل ال

سيد بدر

قال محمد طه، رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة المصرفية ABC، إن استثمارات مصرفه تراجعت من 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي لنحو 1.9 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، بانخفاض نحو 17.4%.

وأرجع طه في تصريحات لـ”المال” تراجع حجم استثمارات البنك في أدوات الدين إلى انخفاض أسعار الفائدة على تمويل الحكومة عقب قرار المركزي بخفضها بواقع 2% الربع الأول من العام الجاري.

وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 1% خلال فبراير و1% خلال مارس الماضي، لتسجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض .

وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته حاليا فى البرلمان.

وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجارى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

وفي السياق ذاته، أرجع أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية ABC، تحقيق ربحية البنك نموًا بنسبة 70% بنهاية 2017 مقابل 2016، وتجاوز الأرباح المستهدفة بنحو 170% إلى 4 عوامل أساسية، منها ارتفاع العائد على توظيفات البنوك في أدوات الدين الحكومية .

واعتمدت الجمعية العامة للبنك نتائج أعمال العام الماضي بأرباح قدرها 250 مليون جنيه تقريبًا وهي الأعلى في تاريخ البنك، بزيادة 70% عن العام السابق عليه، ونحو 170% عن المستهدف، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 45% لتصل إلى 808 مليون جنيه، وارتفعت

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي تراجع استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية بنحو 34.711 مليار جنيه خلال يناير الماضي لتسجل 645.695 مليار جنيه مقابل 680.406 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

