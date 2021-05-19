تراجع الطماطم والعنب .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19مايو 2021

تذبذت اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 19-5-2021 وتراوح قفص الطماطم من 40إلي 50جنيها وسجل الكيلو في القطاعي من جنيه ونصف إلى 3مقابل 4جنيهات أمس ،والخيار من 4إلي 10جنيهات،والبصل الاحمر من 3.5 والكوسة من 5إلي 8جنيهات طبقا لتجار خضروات .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأبيض بجنيهين ونصف ،والبطاطس من 3.5جنيه إلى 5جنيهات، والملوخية من 8جنيهات إلى 10جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي من 7إلي 8جنيهات،والثوم الأبيض 14جنيها و الثوم الاحمر 25جنيها .

أسعارالخضروات

وأفاد التجار أن الليمون استقر بين 28إلي32جنيها ،والفلفل الألوان من 24جنيها إلى 30جنيها ،والبسلة من 5إلي 7 جنيهات ،الفاصوليا 6إلي 7جنيهات ،ورق العنب 10إلي 14جنيها ،والبامية من 11إلي 24جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي سجل من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات،والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والابيض الجديد 3.5جنيه في المتوسط،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة 6.5 .

وأفاد التجار أن الجزر سجل 5جنيهات،والفلفل الرومي 5إلي 8جنيهات،والفلفل الحامي 8جنيهات،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4إلي5جنيهات،والباذنجان العروس 3.5جنيه والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم:3جنيهات

البصل:3.5جنيه

البطاطس :5جنيهات

الثوم الاحمر :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:7جنيهات

البسلة: 6جنيهات

الباذنجان الابيض: 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الليمون: 32جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الألوان: 24جنيها

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين ونصف

العنب الاحمر والاخضر:10إلي 25جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب6.5جنيه

البرقوق:25جنيها

البرتقال الصيفي:6.5جنيه

التفاح:25جنيها

الخوخ :15جنيها

البطيخ :35جنيها للواحدة

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاربعاء ،تراوح قفص الطماطم من 40جنيهاإلي 60جنيها ،والكيلو 200قرش إلى300قرش،والبطاطس من 175قرش إلى325قرشا.

وسجلت أسعار الخيار من 3 إلى 6جنيهات،والجزر “بدون عرش” ب 100قرش إلى 90قرش،الباذنجان البلدي من 90قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى250قرشا.

وسجل سعر القلقاس من3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 20إلي 25جنيها ،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 4جنيهات، والكوسة ,4،والفلفل الرومي 6جنيهات،والفلفل الحامي من 6 إلى 7جنيهات.