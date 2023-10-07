تراجع الطماطم إلى 10 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 7-10-2023

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 7-10-2023، وتراجعت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها بدلا من 16 جنيهًا، بحسب الجودة، والبطاطس 17 جنيهًا والكوسة 16 جنيهًا، والخيار الصوب 10 جنيهًات، والبصل 25 جنيهًا، والجزر 30 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيهًا إلى 200 جنيها، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 40 جنيهًا و50 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 8 جنيهًات، والباذنجان الأبيض 12 جنيهًا، والباذنجان الملون 13 جنيهًا، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 14 جنيهًا، والباذنجان الرومي 7.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 26 جنيهًا، والبصل الأحمر 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والكوسة 6.5 جنيه و15 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والجزر 30 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وأفاد التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 35 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والعنب البناتي 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 8.5 جنيه، والجوافة 25 جنيهًا، والموز 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والعنب الأسود 35 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيها، والتفاح الأخضر 80 جنيها، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيه، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفواكه

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 25 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوح من 30 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا و45 جنيهًا، والبطيخ 70 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12 و25 جنيهًا.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي سجل 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 45 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 10 جنيهات للكيلو.