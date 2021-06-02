تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء2-6-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التراجع اليوم الأربعاء 2-6-2021 خاصة الفلفل،الطماطم ،الخيار،مع ارتفاع كل من الباذنجان والعنب واستقرار البطيخ والمشمش والعنب في السوق ،وتراوح كيلو الطماطم في التجزئة من 2جنيه ونصف إلي 3.5بدلا من 4جنيهات ،و العداية وزن 20كيلو من 30إلي 55جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 5إلي 8جنيهات بدلا من 6 جنيهات ،والخيار الصوب 6جنيهات،والبصل الأحمر ، والذهبي 3.5إلي 4جنيهات،والكوسة 4إلي8 جنيهات بدلا من 10جنيهات،والبامية من 10إلي14جنيها.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن البصل الأبيض تراوح من جنيه ونصف إلى 3جنيهات ،والبطاطس من 5جنيهات إلى 6جنيهات،والملوخية من 6إلي 8جنيهات بدلا من 10 للكيلو،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي7جنيهات،والثوم الأبيض 25جنيها ، الثوم الاحمر 35جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الليمون من 25إلي26جنيها ،والفلفل الألوان من 6.5إلى16جنيها،والبسلة 7جنيهات ،الفاصوليا 10جنيها،ورق العنب 14إلي 15جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.

واضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من 2.5جنيه إلى 6جنيهات،والبصل الأحمر والابيض 3.5جنيه،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات إلى 8جنيهات،والفراولة 5إلي 6.5جنيه .

ونوه التجار الي أن سعر الجزر تراوح بين4جنيهات إلى6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي 7جنيهات،والفلفل الحامي 4جنيهات إلى 7،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض8جنيهات،والباذنجان العروس الأسود 5جنيهات إلى8جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه إلى 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان:10جنيهات

البامية :14جنيها

البصل :3.5جنيه

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :6جنيهات

الثوم :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 7جنيهات

الباذنجان الابيض: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 6جنيهات

الليمون: 25جنيها

الفلفل الرومي: 7جنيهات

الفلفل الحامي: 8جنيهات

ملوخية بلدى:7جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات للواحدة

ربطة الخضرة: 50 قرشا

و الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر أو الاخضر: 10إلي 20جنيها

المشمش :20جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب:6جنيهات

البرقوق:25جنيها

البرتقال الصيفي:5جنيهات

التفاح المستورد :30جنيها

الخوخ :15جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

اسغار الخضروات في سوق العبور

وهدأت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاربعاء و تراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 55جنيها،والكيلو 125قرش إلى275قرش،والبطاطس جملة من 175قرشا إلى375قرشا.

وتراوحت أسعار الخيار من جنيهين ونصف إلى 4جنيهات،والجزر “بدون عرش” من225قرشا إلى 250قرشا،والباذنجان البلدي من 200قرش لى350قرشا،والباذنجان العروس من 150قرشا إلى400قرشا.

وسجل سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 12إلي 19جنيها ،والبسلة 7جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.