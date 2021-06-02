تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء2-6-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التراجع اليوم الأربعاء 2-6-2021 خاصة الفلفل،الطماطم ،الخيار،مع ارتفاع كل من الباذنجان والعنب واستقرار البطيخ والمشمش والعنب في السوق ،وتراوح كيلو الطماطم في التجزئة من 2جنيه ونصف إلي 3.5بدلا من 4جنيهات ،و العداية وزن 20كيلو من 30إلي 55جنيها.
وأوضح التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 5إلي 8جنيهات بدلا من 6 جنيهات ،والخيار الصوب 6جنيهات،والبصل الأحمر ، والذهبي 3.5إلي 4جنيهات،والكوسة 4إلي8 جنيهات بدلا من 10جنيهات،والبامية من 10إلي14جنيها.
أسعار الخضروات
وكشف التجار أن البصل الأبيض تراوح من جنيه ونصف إلى 3جنيهات ،والبطاطس من 5جنيهات إلى 6جنيهات،والملوخية من 6إلي 8جنيهات بدلا من 10 للكيلو،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي7جنيهات،والثوم الأبيض 25جنيها ، الثوم الاحمر 35جنيها .
وأفاد التجار أن سعر الليمون من 25إلي26جنيها ،والفلفل الألوان من 6.5إلى16جنيها،والبسلة 7جنيهات ،الفاصوليا 10جنيها،ورق العنب 14إلي 15جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.
واضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من 2.5جنيه إلى 6جنيهات،والبصل الأحمر والابيض 3.5جنيه،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات إلى 8جنيهات،والفراولة 5إلي 6.5جنيه .
ونوه التجار الي أن سعر الجزر تراوح بين4جنيهات إلى6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي 7جنيهات،والفلفل الحامي 4جنيهات إلى 7،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .
وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض8جنيهات،والباذنجان العروس الأسود 5جنيهات إلى8جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه إلى 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
اسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان:10جنيهات
البامية :14جنيها
البصل :3.5جنيه
الطماطم :3.5جنيه
البطاطس :6جنيهات
الثوم :24جنيها
الكوسة :8جنيهات
الفاصوليا:10جنيهات
البسلة: 7جنيهات
الباذنجان الابيض: 7جنيهات
الباذنجان الرومي: 6جنيهات
الليمون: 25جنيها
الفلفل الرومي: 7جنيهات
الفلفل الحامي: 8جنيهات
ملوخية بلدى:7جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 5جنيهات للواحدة
ربطة الخضرة: 50 قرشا
و الجرجير: نصف جنيه
العنب الاحمر أو الاخضر: 10إلي 20جنيها
المشمش :20جنيها
الجوافة :20جنيها
الكنتالوب:6جنيهات
البرقوق:25جنيها
البرتقال الصيفي:5جنيهات
التفاح المستورد :30جنيها
الخوخ :15جنيها
الكمثري :40جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :20جنيها للواحدة
اسغار الخضروات في سوق العبور
وهدأت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاربعاء و تراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 55جنيها،والكيلو 125قرش إلى275قرش،والبطاطس جملة من 175قرشا إلى375قرشا.
وتراوحت أسعار الخيار من جنيهين ونصف إلى 4جنيهات،والجزر “بدون عرش” من225قرشا إلى 250قرشا،والباذنجان البلدي من 200قرش لى350قرشا،والباذنجان العروس من 150قرشا إلى400قرشا.
وسجل سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 12إلي 19جنيها ،والبسلة 7جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.