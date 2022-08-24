تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-8-2022

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24- 8- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بدلا من 6.5 جنيه أمس ،والباذنجان بمختلف أنواعه 5 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات إلى 12 جنيها ، والخيار والفلفل 8 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل الحار 4 جنيهات ، والليمون 12 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 4 جنيهات، و البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 35 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ، الملون ،العروس أو الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 20 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح المستورد الأصفر 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 40 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 30 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ، والمانجو العويس 50 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر العنب الأسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات ، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض 15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.