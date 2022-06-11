تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-6-2022

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 – 6 – 2022، وتراجعت الطماطم إلى 5 جنيهات مقابل 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات أمس ، وسجل الفلفل الرومي والحامي 6 جنيهات ونصف والبطاطس 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس ، والبصل 5 جنيهات والباذنجان العروس 7 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق الجملة

وذكر التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 60 جنيها إلي 70 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة / الخيار 3.5 جنيه ، والباذنجان جنيهين ، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة الواحدة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 7 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الحار الشطة 6 جنيهات، والفلفل الحامي 12 جنيها، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 14 جنيها إلى 20 جنيها ، والبامية من 10 جنيهات إلى 26 جنيها والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأحمر 12 جنيها ، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والمشمش 10 جنيهات ، والجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر 10 جنيهات، والتفاح الأحمر 15 جنيها والتفاح البلدي 7.5 جنيه ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 30 جنيها ، والأفوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وأشار التجار أن سعر التفاح الأصفر 12 جنيها ، والبرقوق 15 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأفاد التجار بأن سعر العنب الأحمر المستورد 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي 15 جنيها ، الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والشمام 6 جنيهات ، والبطيخ من 10 جنيها إلى 20 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه.