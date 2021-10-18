تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين18-10-2021

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة التباين اليوم الاثنين 18-10-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 5الي 8جنيهات والباذنجان العروس 7جنيهات ،والخيار من 3.5الي 6.5جنيه والبصل 4جنيهات ،والبطاطس من 7الي 10جنيهات ،والباذنجان الرومي 5جنيهات ، لدى بائعي التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

واوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة 110جنيه ،وبسوق أكتوبر 125جنيها للقفص بوزن 22كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في محافظات الصعيد.

و أكد التجار أن ربطة البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير بنصف جنيه ، والملوخية جنيهين، والبامية25جنيها للكيلو،والفلفل الألوان 20جنيها،والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 3 إلى 6جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعارالخضروات اليوم

وكشف التجار أن ورق العنب سجل 48جنيها ، والفلفل الحار الأحمر ، الشطة 15جنيها،والكوسة 8جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها ، والفاصوليا 7جنيهات الي 12،البطاطس 7 إلى 10جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعارالخضروات والفاكهة

واكد التجار أن الفلفل الحار / الرومي يتراوح بين 10 إلى 15 جنيها، والباذنجان العروس 5جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7جنيهات الي 12 ، والبامية 25 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

واوضح التجار أن الجوافة تراوحت بين 3.5إلى 8جنيهات، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15جنيها، والموز المستورد 30جنيها، والبلح البرحي 35جنيها ، والتفاح الأخضر 16جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات ،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

والمح التجار الي أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون ب 25 جنيها ، والعنب البلدي 7 جنيهات، والعنب الأحمر 25جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعارالمانجو

واضاف التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب النوع -والمانجو الفص ب 80جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 35جنيها.

وذكر التجار إلى أن سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20جنيها ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 8 ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات.