اقتصاد وأسواق

تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 15-10-2021

تفاوت اسعار الخضروات
الصاوي أحمد 12:37 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 12:37 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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واصلت أسعار الخضروات الفاكهة التباين اليوم الجمعة 15-10-2021 ، وسجلت الطماطم 5جنيهات بدلا من 6.5أمس ،و الجوافة7جنيهات، والخيار من 2.5إلي 5جنيهات، والموز 10إلي15 و الجزر والكوسة 8،والبطاطس 9 البصل الذهبي 4جنيهات، لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة سجلت 100جنيها ،وبسوق أكتوبر 110جنيها للقفص بوزن 22كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في محافظات الصعيد.

وأفاد التجار أن حزمةالخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير بخمسين قرشا للواحدة ، والملوخية جنيهين، والبامية 15 جنيها للكيلو،والفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيها،والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 3 إلى 5جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

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أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار ان ورق العنب بـ 46جنيها ، والفلفل الحار الأحمر ، الشطة 7جنيهات ،والكوسة 8جنيهات ،والفلفل الألوان 12 جنيها ، والفاصوليا 8جنيهات ،البطاطس 8 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 5 إلى 7 جنيها، والباذنجان العروس 6جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات ، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

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أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن الجوافة تراوحت بين 3.5إلى 7جنيهات، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15جنيها، والموز المستورد 30جنيها، والبلح البرحي 35جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات ،والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود 25 جنيها ، والعنب البلدي 7 جنيهات، والعنب الأحمر 25جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

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أسعار المانجو

وأكد التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب النوع-والمانجو الفص ب 80جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 35جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20جنيها ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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