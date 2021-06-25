تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-6-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-6-2021 انخفاضا في سعر الطماطم، مسجلا جنيهين ونصف بدلا من 3.5 جنيه، وكذلك سعر الكنتالوب 3.5 مقابل 4 جنيهات وأيضا الباذنجان والفلفل، وارتفعت أسعار البرتقال والخيار والبطاطس، واستقرت أسعار الفلفل الألوان متراوحة بين 10جنيهات إلى16 .

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 5إلي8بدلا من 6.5جنيه والخيار الصوب 8بدلا من 6جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والبامية من 10إلي 14جنيها ،والبصل الأحمر،والذهبي من جنيه ونصف إلى 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات،والبامية الفلاحي14جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البصل الأبيض جنيهين ونصف جنيه للكيلو ،والبطاطس سجلت 6.5 جنيه،والملوخية من 6إلي 7جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 7بدلا من 8جنيهات،والثوم الأبيض 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 8جنيهات إلى 24جنيها،والفلفل الألوان من 10إلى16جنيها،الفاصوليا 6.5 جنيه ،ورق العنب 20جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 3.5بدلا من 4جنيهات،والبصل الأحمر ،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات،والفراولة 5إلي 7.5جنيه.

وذكر التجار أن سعر الجزر 4الي 6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي من 8 جنيهات،والفلفل الحامي 8،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .

وأفاد التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض ب4 ،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود5جنيهات ،والخس الكابوتشا 4جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان:10جنيهات

البامية :10جنيهات

البصل :4جنيهات

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :6.5جنيه

الثوم :30جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:6.5جنيه

الباذنجان الابيض: 4جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5جنيه

الليمون: 24جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الحامي: 8جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر / الاخضر: 15جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب:3.5جنيه

البرقوق:30جنيها

البرتقال الصيفي:5جنيهات

التفاح المستورد :35جنيها

الخوخ :20جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

التفاح البلدي :15جنيها

المانجو :25جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

و هدأت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة و وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 25جنيهاإلي 55جنيها،والكيلو 125قرش إلى275قرش،والبطاطس من 250قرش إلى375قرشا.

وتباينت أسعار الخيار من 2إلى 3جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرش إلى 250قرش،والباذنجان الرومي من 200قرشاإلى250قرش،والباذنجان العروس من 250قرش إلى300قرشا.

وبلغ سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 15إلي 20جنيها ،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.