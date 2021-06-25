تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-6-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-6-2021 انخفاضا في سعر الطماطم، مسجلا جنيهين ونصف بدلا من 3.5 جنيه، وكذلك سعر الكنتالوب 3.5 مقابل 4 جنيهات وأيضا الباذنجان والفلفل، وارتفعت أسعار البرتقال والخيار والبطاطس، واستقرت أسعار الفلفل الألوان متراوحة بين 10جنيهات إلى16 .
وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 5إلي8بدلا من 6.5جنيه والخيار الصوب 8بدلا من 6جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والبامية من 10إلي 14جنيها ،والبصل الأحمر،والذهبي من جنيه ونصف إلى 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات،والبامية الفلاحي14جنيها للكيلو.
أسعار الخضروات
وأوضح التجار أن سعر البصل الأبيض جنيهين ونصف جنيه للكيلو ،والبطاطس سجلت 6.5 جنيه،والملوخية من 6إلي 7جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 7بدلا من 8جنيهات،والثوم الأبيض 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .
وأكد التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 8جنيهات إلى 24جنيها،والفلفل الألوان من 10إلى16جنيها،الفاصوليا 6.5 جنيه ،ورق العنب 20جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.
وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 3.5بدلا من 4جنيهات،والبصل الأحمر ،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات،والفراولة 5إلي 7.5جنيه.
وذكر التجار أن سعر الجزر 4الي 6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي من 8 جنيهات،والفلفل الحامي 8،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .
وأفاد التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض ب4 ،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود5جنيهات ،والخس الكابوتشا 4جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
أسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان:10جنيهات
البامية :10جنيهات
البصل :4جنيهات
الطماطم :3.5جنيه
البطاطس :6.5جنيه
الثوم :30جنيها
الكوسة :8جنيهات
الفاصوليا:6.5جنيه
الباذنجان الابيض: 4جنيهات
الباذنجان الرومي: 3.5جنيه
الليمون: 24جنيها
الفلفل الرومي: 8جنيهات
الفلفل الحامي: 8جنيهات
ملوخية بلدى:8جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 4جنيهات للواحدة
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
العنب الاحمر / الاخضر: 15جنيها
الجوافة :20جنيها
الكنتالوب:3.5جنيه
البرقوق:30جنيها
البرتقال الصيفي:5جنيهات
التفاح المستورد :35جنيها
الخوخ :20جنيها
الكمثري :40جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :20جنيها للواحدة
التفاح البلدي :15جنيها
المانجو :25جنيها
أسعار الخضروات في سوق العبور
و هدأت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة و وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 25جنيهاإلي 55جنيها،والكيلو 125قرش إلى275قرش،والبطاطس من 250قرش إلى375قرشا.
وتباينت أسعار الخيار من 2إلى 3جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرش إلى 250قرش،والباذنجان الرومي من 200قرشاإلى250قرش،والباذنجان العروس من 250قرش إلى300قرشا.
وبلغ سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 15إلي 20جنيها ،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.