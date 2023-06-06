تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الثلاثاء 6-6-2023 وتأرجحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات والبصل والكوسة 16 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان الرومي والجزر 8 جنيهات والباذنجان العروس 12 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والموز البلدي 15 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 60 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 18 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 6.5 جنيه والخيار الصوب 14 جنيها والبلدي 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 12 جنيها والبصل الذهبي 14 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 10 إلى 20 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها والعنب الأحمر والأخضر 25 جنيها والبرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 8.5 جنيه إلى 12.5جنيه والعنب الأسود المستورد 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 15 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة والخضار

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح من 20 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والشمام 12 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة.

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.