تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-4-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 18-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والكوسة 10 جنيهات والباذنجان العروس 12 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلى أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلى 130جنيهاوالفلفل الحامي 13 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار إن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 12 جنيها.

ونوه التجار بأن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 40 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والبامية 80 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 28 جنيها بدلا من 24 جنيها والثوم 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر، تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.