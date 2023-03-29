تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-3-2023

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم الأربعاء 29-3-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات بتراجع نصف جنيه والبطاطس 8 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والخيار 15 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبسلة 18 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 100جنيه والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضر والفواكه اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 14 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 14 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 22 جنيها والكوسة 12 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها والكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.