تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-12-2022

تراجعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 29- 12- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلي 6.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات أمس،بينما تراوحت أسعار كل من الكوسة ،و الباذنجان العروس /الأبيض ، والخيار الصوب ، والفاصوليا بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات،و الجزر 6.5 جنيه بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 8 جنيهات،والكوسة 4 جنيهات،والخيار 4 جنيهات،والباذنجان الرومي 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

و أفاد التجار أن سعر الكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ،والكرنب الأحمر ،والأبيض 4 جنيهات،والسبانخ 3 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها والبطاطس الجديدة 5 جنيهات علي الاقل.

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير نصف جنيه،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 8 إلى 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 25 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 5 جنيهات،والباذنجان الرومي 6 جنيهات ،والخيار الصوب 8 جنيهات .

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 18جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 6.5 إلى 10 جنيهات،البطاطس 6.5 جنيه إلى 12جنيها ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 3.5 إلى 7 جنيهات،والجزر 5/ 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبوسره تراوح بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والجوافة من 10جنيهات إلى 15 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 12.5 جنيه،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 35 جنيها،والكمثرى 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وقال التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها، الكنتالوب 6 جنيهات إلى 10 جنيهات،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات .