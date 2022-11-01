تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا لافتا اليوم الثلاثاء 1- 11- 2022 ، حيث تراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض والأسود والملون 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات والخيار 8 جنيهات، والبطاطس 12 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 إلى 120 جنيها، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 12 جنيها ، والقرنبيط 12 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ، والأبيض 10 جنيهات ، والسبانخ 14 جنيها للكيلو والكرنب 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

ولفت التجار إلى أن سعر البطاطا 4 جنيهات ، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات ، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وأكد التجار أن البصل الأحمر 6 جنيهات ،والبصل الأصفر 6 جنيهات والفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 12جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها ، والقلقاس 10 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 10 جنيهات ، والملوخية جنيهين ونصف ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 12 جنيها.

ونوه التجار أن سعر الجوافة 7.5 جنيه، والرمان من 5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والعنب الأخضر 15 جنيها، والعنب الأحمر 12.5جنيه ، الموز البلدي 12 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الأحمر 15 إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها ، الكيوي 30 جنيها، والأفوكادو 80 جنيها ، والخوخ 20 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

ولفت التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها، والمانجو النعومي 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو الزبدية بـ 20 جنيها، والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 12 جنيها،والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.