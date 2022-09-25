تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-9-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25- 9- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ، والفاصوليا 20 جنيها بدلا من 25 جنيها ، والبصل 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات ونصف ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، والفلفل الرومي والحامي 6 جنيهات، الفلفل الألوان 16 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 6 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 12 جنيها إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان الملون ، العروس 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والخيار 8.5 جنيه إلى 12 جنيها.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 12 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل 6 جنيهات ، والكوسة 8 إلى 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 15 جنيهات ،والعنب الأحمر 15 جنيها ،والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 18 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وقال التجار إن سعر التين الأبيض 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات، والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 12 جنيها.