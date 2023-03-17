تراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-3-2023

انخفضت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 17-3-2023 وتأرجح سعر الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والخيار والباذنجان 10 جنيهات، والبسلة 20 جنيهًا، والبصل والفلفل الرومي 18 جنيهًا بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، والفلفل الحامي 12.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس جنيهان ونصف للواحدة، والكابوتشا 7 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا، والبطاطس 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات، والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 25 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، والباذنجان الملون 15 جنيهًا، والباذنجان العروس 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والخيار 10 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر البصل الأحمر 16 جنيهًا، والبصل الأصفر 18 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه، والقلقاس 12 جنيهًا، وورق العنب 60 جنيهًا، والبامية 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه، والليمون 12 جنيهًا، والثوم 15 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، واليوسفي 15 جنيهًا، والجوافة 12.5 إلى 15 جنيهًا، والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب المستورد 60 جنيهًا، والتين 20 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والكاكا 20 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 100 جنيه، والخوخ المستورد 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والبطيخ 50 جنيهًا للواحدة.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 20 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، واليوسفي البلدي 15 جنيهًا.