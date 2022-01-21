اقتصاد وأسواق

تراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 21-1-2022

تذبذب أسعار الخضر والفواكه اليوم في سوقي الجملة والتجزئة
الصاوي أحمد 10:20 ص, الجمعة, 21 يناير 22 10:20 ص, الجمعة, 21 يناير 22

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تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 21-1-2022، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 30 إلى 80 جنيهًا، لوزن 20كجم، والبصل 2.5 جنيه، والخيار 4 جنيهات، والجزر جنيه ونصف، والفلفل 7 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهان، والبطاطا 4 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير بخمسين قرشًا، والبسلة 8 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيهًا، والفلفل الحامي الأخضر 12 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والفاصوليا 14 جنيهًا، والبطاطس الجديدة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الفلفل الحامي 12 جنيهًا، والباذنجان العروس/ الملوّن 10 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 14 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والليمون 15 جنيهًا.

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وأوضح التجار أن سعر الجوافة 7.5 جنيه، والبطيخة 50 جنيهًا، والموز البلدي 8 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر 25 جنيهًا، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الرمان 12 جنيهًا، والتفاح الأصفر 25 جنيهًا، والبرقوق الأسود 20 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا، والقشطة 40 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

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وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود/ عنب كرمسون 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والتين 12 جنيهًا للكيلو الواحد، والكنتالوب 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار بأن سعر المانجو الزبدية 35 جنيهًا للكيلو، والمانجو الفص 80 جنيهًا، والعويسي 55 جنيهًا، والنعومي 35 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر المانجو الفونسو 50 جنيهًا، والمانجو دبشة 30 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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