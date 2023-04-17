تراجع الطلب والأسعار.. العالم يغرق في الغاز الطبيعي ويتحول من النقص إلى التخمة

تدهورت أسعار الغاز الطبيعي وسط تراجع كبير في الطلب بينما تتحول السوق العالمية على نحو مذهل من النقص الحاد الذي شهدته العام الماضي إلى التخمة في العام الجاري.

وحسب بلومبرج، أصبح العالم غارقًا في الغاز الطبيعي نتيجة الوفرة الكبيرة في كل من أوروبا وآسيا، ضمن مشهد نادر ومعاكس تماما لتلك الفترة من العام الماضي حينما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى انقلاب في سوق الطاقة وأشعلت السباق في أوروبا لتأمين أكبر عدد ممكن من مصادر الإمداد البديلة.

والآن ، تمتلئ الخزانات من كوريا الجنوبية إلى إسبانيا، نتيجة طقس الشتاء المعتدل في معظم أوقات العام والجهود المبذولة لتقليل الاستهلاك.

وتكافح ناقلات النفط المملوءة بالغاز الطبيعي المسال حاليا للعثور على مشتر لشحناتها بينما تقضي عدة أسابيع في البحر انتظارا للانفراج.

ينخفض الطلب على الغاز عادةً مع انتهاء موسم الشتاء الذي يزيد يه الطلب على التدفئة، ثم يرتفع تدريجيا مع الطقس الحار الذي يحفز احتياجات التبريد في وقت لاحق من الصيف.

وهذا العام، قد تكتمل جهود إعادة تعبئة المخزونات في أوروبا في وقت مبكر بحلول أواخر أغسطس المقبل، وفقا لتقديرات طمورجان ستانلي”.

تخمة “قصيرة الأجل”

وقال تالون كستر، محلل الطاقة في “بلومبرج إنتليجنس” إن ثمة تخمة قصيرة الأجل في الغاز من شأنها تعزيز الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسابيع القليلة المقبلة، مما قد يؤدي إلى دفع الأسعار لمستوى أدنى قليلاً.

وبينما انخفضت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، فإنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية، مما يشير إلى مخاوف محتملة من أن التخمة الحالية قد تختفي.

ويقول كستر إن الأسعار “قد تكون قريبة من الحد الأدنى” لأن تكاليف الغاز الأرخص قد تحفز طلبًا إضافيًا.

وترتكر آمال مسوقي الغاز حاليا على فصل الصيف، لأن أي حرارة شديدة أو حالات جفاف يمكن أن تزيد الاستهلاك.

وقال كستر إنه بحلول بداية الربع الثالث من العام الجاري، سيبدأ المستوردون في الاستعداد لفصل الشتاء، مما يزيد من حدة المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

لكن في الوقت الحالي ، فإن التخمة آخذة في الانتشار.

الخزانات مملتئة

وقالت RBC كابيتال ماركتس، إن مخزونات الغاز في إسبانيا التي تحتضن معظم محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، مكتملة بالفعل بنسبة 85٪، مما يعني أن السوق يمكن أن يتحول بسرعة إلى طاقة فائضة ما يؤثر على الأسعار الفورية.

وفي فنلندا، تم تخفيض وتيرة استيراد الغاز الطبيعي المسال في ظل الانخفاض المتوقع في الطلب. ق

وفي الوقت نفسه ، انتعشت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في مارس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتعاش الإنتاج الأمريكي.

ويساهم العرض الإضافي في انخفاض الأسعار حيث يكافح التجار للعثور على مشتر للشحنات.

وتشهد صادرات المملكة المتحدة من الغاز إلى القارة ارتفاعًا، حيث تفتقر البلاد إلى مواقع تخزين كبيرة، ويواصل الغاز الطبيعي المسال التدفق بمعدلات قياسية في ذلك الوقت من العام.

بالإضافة إلى ذلك ، شهدت الصين عمليات إعادة تصدير قياسية للغاز الطبيعي المسال وسط انتعاش بطيء بعد رفع القيود الوبائية.

كما تحول بعض السفن مسارها من مستورد رئيسي آخر للغاز الطبيعي المسال، وهو كوريا الجنوبية.

كذلك، تعرض اليابان، وهي مشتر كبي ، بيع الشحنات لتفادي زيادة العرض في الداخل.

“انفراجة الصيانة”

ومع ذلك ، فإن الصيانة السنوية المخططة لمنشآت الغاز من أواخر أبريل حتى الصيف يمكن أن تضع حدا للإمداد المفرط.

ولا تزال هناك مخاطر أخرى أيضًا، من المزيد من التخفيضات في عمليات إمداد الغاز الروسي أو الانقطاعات غير المتوقعة.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يظل العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال محدودًا لمدة عامين آخرين.

وينعكس ذلك على الأسعار الآجلة التي سترتفع في الأشهر المقبلة وخاصة في فصل الشتاء، وستظل مرتفعة حتى بداية عام 2025.