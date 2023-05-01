تراجع الطلب على الرقائق يهبط بالصادرات الكورية للشهر السابع

قالت وزارة الصناعة الكورية اليوم الإثنين، إن صادرات البلاد تراجعت للشهر السابع على التوالي في أبريل بسبب تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات وسط التباطؤ الاقتصادي، بحسب وكالة يونهاب.

وتراجعت الشحنات الصادرة بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 49.6 مليار دولار في الشهر الماضي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وجاء هذا الانخفاض مع انخفاض صادرات أشباه الموصلات ، وهي عنصر التصدير الرئيسي للبلاد ، بنسبة 41% بسبب انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

وقالت الوزارة إن الواردات تراجعت بنسبة 13.3% على أساس سنوي إلى 52.2 مليار دولار في أبريل ، حيث انخفضت واردات البلاد من الطاقة بنسبة 25.8% على أساس سنوي. تعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لمعظم احتياجاتها من الطاقة.

وبهذا، عانت البلاد من عجز في الميزان التجاري بلغ 2.6 مليار دولار في الشهر الماضي.

وتجاوز حجم الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ، وهي المرة الأولى منذ عام 1997 التي تسجل فيها البلاد عجزًا في الميزان التجاري للشهر الـ14 على التوالي.