تراجع الضغوط على الجنيه في 2017.. وخطران متوقعان في 2018

منى عبدالباريشهد مؤشر الضغوط التي يتعرض لها سعر الصرف في مصر الصادر عن بنك استثمار فاروس، تراجعا في الربع لأخير من العام 2017 للربع الثالث على التوالي، ليسجل 99.8 نقطة، مقارنة بـ 134.6 نقطة، في الربع الثالث من العام، بدعم عدد من العناصر، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من عاملي خطر قد يمثلان ضغطًا على س

منى عبدالباري



شهد مؤشر الضغوط التي يتعرض لها سعر الصرف في مصر الصادر عن بنك استثمار فاروس، تراجعا في الربع لأخير من العام 2017 للربع الثالث على التوالي، ليسجل 99.8 نقطة، مقارنة بـ 134.6 نقطة، في الربع الثالث من العام، بدعم عدد من العناصر، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من عاملي خطر قد يمثلان ضغطًا على سعر الصرف العام الحالي.

وأرجع بنك الاستثمار تراجع الضغوط على سعر الصرف العام الماضي إلى عدة عناصر، أبرزها الارتفاع التدريجي في احتياطي النقد الأجنبي إلى 37.02 مليار دولار في الربع الأخير من 2017، مقارنة مع 28.5 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.

ولفت إلى أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كان لها دور في نمو المعروض النقدي، وكذلك التحسن الجزئي لسعر صرف الجنيه في 2017.

توقع بنك الاستثمار مستقبلا أن يؤثر فائض ميزان المدفوعات سلبًا على العناصر المهددة لسعر الصرف، عبر النمو المستدام للميزان التجاري، مقارنة بالنمو الهش في ميزان الخدمات.

وكان تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي في نوفمبر الماضي كشف عن تحقيق فائض كلي بالسنة المالية 2016 – 2017 قيمته 13.7 مليار دولار .

وفي الوقت نفسه قال فاروس إن هناك مخاطر أساسية قد تعترض سعر الصرف مستقبلًا، الأول هو اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة المقررة من قبل البنك المركزي في مصر، والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، في الربعين الثالث، والأخير من عام 2018، تزامنًا مع اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة محليًا.

ويقول بنك الاستثمار إن معدل العائد الحالي عنصر اساسي في دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة، واتجاه الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الحالي، ومع ذلك يستبعد وجود فجوة كبيرة في معدل الفائدة الأسمي المتوقع بين الجانبين، وهو ما سيكون تأثيره محدود على مؤشر سعر الصرف.

بيما يتمثل الخطر الثاني في التزامات الديون الخارجية، التي من شأنها الضغط على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه الى 2 مليار دولار التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي، و1.15 مليار دولار من البنك الدولي، و 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، بجانب سندات العملة الأجنبية المخطط طرحها في الربع الأول من 2018 قد تحد من هذه المخاطر.