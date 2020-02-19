تراجع الضرائب على الأدوية 44% في النصف الأول للعام المالي

سجلت حصيلة الضرائب على الأدوية المحلية تراجعا نسبته 44% بالنصف الأول من العام المالي الحالي، فيما سجلت الضرائب على الأدوية المستوردة حصيلة صفرية مع مستهدف صفريّ للعام بالكامل.

بلغت 28 مليون جنيه مقارنة بـ50 مليونًا

وسجلت الضرائب على الأدوية التي جاءت تحت بند “ضرائب على سلع محلية” 28 مليون جنيه، في أول 6 أشهر من العام المالي (يوليو- ديسمبر 2019)، مقارنة بـ50 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

بمستهدف 351 مليون جنيه للعام بالكامل

وتبلغ القيمة الإجمالية لمستهدف الضرائب على الأدوية 351 مليون جنيه خلال العام المالي بالكامل، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وفي المقابل سجلت الضرائب على الأدوية المستوردة “صفر”، مع مستهدف صفريّ للعام المالي بالكامل، بحسب تقرير وزارة المالية عن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي.

يُذكر أن الحكومة المصرية قامت بإنفاق 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، في النصف الأول من العام المالي الحالي، بجانب 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، والتي شملت (دعم الأدوية وألبان الأطفال، وسداد اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحي، ودعم التأمين الصحي على الطلاب).

وسجلت مخصصات دعم الأدوية بالموازنة العامة زيادة نسبتها 4.7%، في النصف الأول من العام المالي الحالي لتسجل 4.4 مليار جنيه، مقارنة بـ4.2 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي.

يشار إلى أن وزارة المالية قررت إعفاء 74 صنفًا من المواد الخام الفعالة سابقة التجهيز المستخدمة فى تصنيع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، وتمّ اعتماد ذلك وتعميمه فى يناير الماضى، ما يعني أن آثاره لم تظهر على المؤشرات المالية للعام المالي.

وتتضمن المواد المعفاة من الضريبة- بحسب مستندات رسمية حصلت «المال» على نسخة منها- خليط حبيبات إيبوبروفين، والمادة الخام المستخدمة فى تصنيع البروفين 400 مجم، ومكورات كيتوبروفين، وفيتامين ب 12 ممتدة المفعول.